رئيس “شئون خارجية النواب”: ميركل لم تخوض انتخابات ألمانيا بسبب فشل ملف الهجرة غير الشرعية

استعرضت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش.

ففي بداية الاجتماع، قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل المرأة الحديدية لم تخوض الانتخابات الأخيرة فى المانيا بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار كريم درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا فى الإنسانية وهذه قدرها ونحن دولة كبري وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.

وقال: "مصر لم نحارب ولم تدخل حروبا عالمية وتقتل الملايين بل دائما تثري الإنسانية بدورس هامة"، مضيفا: علي الدول التى تدعي أنها كبري تحتاج أن تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية حيث أن هذا الملف مسار فخر لمصر كلها، داعيا دول العالم أجمع التعلم من التجربة المصرية فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أن الدولة المصريين والمصريين يتعاملون مع اللاجئين أو المهاجرين بإنسانية راقية، قائلا: "نعتبرهم ضيوف ونكن لهم كل الاحترام ويحصلون علي فرص عمل كما يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مثلنا كمصريين".

فيما قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، إن هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة عير الشرعية.

وأوضحت أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتي يصل هذا النجاح للمواطن وإلي الخارج أيضا.

وقالت "جبر" إن مصر بها 6 مليون مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة :" منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

وأشارت إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة: " كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة مشيرة إلي أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلي أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل".

وتابعت: "أنا شخصيا فخورة بأن هناك اهتمام ودعم للتعلم الفني، وأنا فخورة بأن رئيس الوزراء يهتم بهذا النوع من التعليم".

بدوره قال النائب طارق الخولى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت انتصارات كبيرة فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الخولي: يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التى حققت فيها مصر انتصارات والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع.

فيما أشادت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة الشئون الخارجية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، متسائلة عن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة".

وأوضحت "صابر" خلال كلمتها أن ما يتم من خلال مبارده حياة كريمة التى تعد من أهم المشروعات بالقرن الماضي يجب التسويق له حتي يمكن الحصول على منح ".