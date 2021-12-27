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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لليوم الثاني .. استمرار فعاليات "ولاد البلد" في ساحل سليم بأسيوط

صدى البلد

 لليوم الثاني على التوالي تقام فعاليات العرض المسرحي "ولاد البلد" بمحافظة أسيوط، حيث استهلت عروضها بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، أعقبها العرض المسرحي "ولاد البلد" على مسرح قصر ثقافة ساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي محافظة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى لنشر الوعي الثقافي ضمن خطة مشروع "المواجهة والتجوال"، لتجوال عروض البيت الفني للمسرح.

وفي إطار درامي غنائي تناول عرض "ولاد البلد" قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود والغلاء والاسعار بينما صرح المخرج محمد الشرقاوى أن العرض يقدم تابلوهات لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز دور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

الجدير بالذكر أن العرض من تصميم وإضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، بطولة مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل وهم أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، وبتول عبد الله.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة فرع ثقافة اسيوط محافظة أسيوط ولاد البلد

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