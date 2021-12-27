عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم مصري: السيسي لا يتعامل بالمسكنات ويحل المشاكل من الجذور.. فيديو

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد المهندس إبراهيم سمك العالم المصري، بالمشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محافظات مصر وخاصة في محافظات الصعيد، قائلا :"شيء يجعلنا نفخر".


وأضاف إبراهيم سمك، في مداخلة هاتفية من ألمانيا، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه كان عندنا مشاكل في الطرق والبنية التحتية والكهرباء في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.


وتابع المهندس إبراهيم سمك العالم المصري، أن الرئيس السيسي لا يعطي حقنة بنج صغيرة لتسكين المشكلة، ولكن يحل المشاكل من الجذور، لافتا إلى أنه لديه أفكار قوية في غاية الذكاء. 


وأكمل المهندس إبراهيم سمك، أن مصر وصلت لوضع في غاية التطور في مصر في القطاعات كافة، مستدركا أن الكهرباء لا تنقطع تماما بعد أن كانت تنقطع يوميا بل أكثر من مرة في اليوم في السابق.


 

 

إبراهيم سمك العالم المصري عبد الفتاح السيسي محافظات الصعيد عزة مصطفي

موضوعات متعلقة

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على أكبر مشروع للطاقة الشمسية بأسوان

ترشيحاتنا

مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100عاما بعبور دولة كاملة على الدراجة

جوائز جلوب سوكر.. مبابي أفضل لاعب في العالم متفوقًا على محمد صلاح

الجامع الأزهر يعقد مقابلات مع المتقدمين للعمل محفظين للقرآن.. صور

أول تعليق من سوريا على قرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الجولان المحتل

نذرت أن أعزم الناس على طعام فهل تغني عزومة الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

أبرزهم مصمم مازدا MX-5 .. مشاهير في عالم السيارات رحلوا خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

الأرصاد : أجواء شتوية مستقرة حتى الخميس المقبل | شاهد

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تغني "شعبي" و"راب" وتكشف كواليس عزومات الفسيخ مع شيرين برأس السنة

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

فيديو

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ