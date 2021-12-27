عالم مصري: السيسي لا يتعامل بالمسكنات ويحل المشاكل من الجذور.. فيديو

أشاد المهندس إبراهيم سمك العالم المصري، بالمشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محافظات مصر وخاصة في محافظات الصعيد، قائلا :"شيء يجعلنا نفخر".



وأضاف إبراهيم سمك، في مداخلة هاتفية من ألمانيا، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه كان عندنا مشاكل في الطرق والبنية التحتية والكهرباء في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.



وتابع المهندس إبراهيم سمك العالم المصري، أن الرئيس السيسي لا يعطي حقنة بنج صغيرة لتسكين المشكلة، ولكن يحل المشاكل من الجذور، لافتا إلى أنه لديه أفكار قوية في غاية الذكاء.



وأكمل المهندس إبراهيم سمك، أن مصر وصلت لوضع في غاية التطور في مصر في القطاعات كافة، مستدركا أن الكهرباء لا تنقطع تماما بعد أن كانت تنقطع يوميا بل أكثر من مرة في اليوم في السابق.



