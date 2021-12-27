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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جوائز جلوب سوكر.. رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف في التاريخ

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تُوج كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي، بجائزة أفضل هداف في التاريخ خلال حفل جوائز دبي جلوب سوكر.

وفاز رونالدو بالجائزة الخاصة المُقدمة في حفل جوائز جلوب سوكر، بعدما وصل لأكثر من 800 هدف في مسيرته الكروية، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي لاعب حي سواه.

وتُوج نادي تشيلسي الإنجليزي ببطولة أفضل ناد في العالم، والمنتخب الإيطالي بجائزة أفضل منتخب في العالم،  فيما ظفر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي بجائزة أفضل مدافع، وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم، ونادي زد بجائزة أفضل أكاديمية ناشئين في أفريقيا.

وتقام النسخة الثانية عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر، مساء اليوم  الإثنين 27 ديسمبر،  في قلب إكسبو 2020 دبي، بحضور نجوم كرة القدم العالمية، ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جائزة دبي جلوب سوكر، والفائزين بالنسخة 12 من هذه الجائزة الدولية المرموقة.

وستضم النسخة الجديدة 14 فئة، منها الجائزة الأولى لأفضل فريق نسائي خلال العام، وتضم معها جائزة أفضل لاعبة في العام، التي تلقي الضوء على النمو الثابت الذي تحققه كرة القدم النسائية الاحترافية.

وتبقى الإثارة الأكبر في أكثر الفئات المنتظرة، وهي أفضل لاعب في العالم، مع أسماء مرشحين احتفلت بهم دبي في السابق، وهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، وأسماء شهيرة أخرى، مثل كيليان مبابي ونيمار جونيور.

وضمن فئة أفضل مدرب في العام، تم ترشيح 14 اسماً، من بينهم مدربا نهائي البطولة الأوروبية، وهما روبرتو مانشيني من المنتخب الأزوري، وجاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى أسماء مدربين آخرين على القدر نفسه من التألق، وهما توماس توخيل وبيب غوارديولا. ويأتي معهم ليونيل سكالوني الفائز ببطولة كوبا أميركا في أميركا الجنوبية مع منتخب الأرجنتين.

ويتنافس 15 مرشحاً على جائزة أفضل نادي في العام، حيث تشهد كرة القدم الأوروبية تمثيلاً أرستقراطياً مع تسعة مرشحين من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحفي: «سيكون المشهد مساء 27 ديسمبر مبهراً ومليئاً بنجوم كرة القدم العالمية في قبة النجوم الأشهر، قبة الوصل في قلب (إكسبو دبي)، ويسرنا أن يكون هذا الحدث الذي يجمع بين جلسة النجوم في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وتوزيع جوائز دبي جلوب سوكر المرموقة مشهد ختام عام 2021، الذي حفل بأحداث كروية عالمية كبرى للرياضة الأكثر شهرة في العالم».

وكما حدث في العام الماضي، أتيحت الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاختيار أفضل خمسة متسابقين نهائيين من بين أسماء المرشحين الأوائل في كل فئة من خلال تصويت الجمهور على موقع  جلوب سوكر وسيتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور ولجنة تحكيم دولية من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية.

قائمة الجوائز لعام 2021:

1. أفضل لاعب.

2. أفضل لاعبة.

3. أفضل فريق رجالي.

4. أفضل فريق نسائي.

5. أفضل مدافع.

6. أفضل حارس مرمى.

7. أفضل مدرب.

8. أفضل فريق وطني.

9. أفضل وكيل لاعبين.

10. أفضل مدير رياضي.

11. أفضل لاعب لدى مشجّعي «تيك توك».

12. أفضل لاعب رياضات إلكترونية.

13. جائزة أفضل مسيرة لاعب.

14. جائزة خاصة.

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