تشريح الجثة.. وفاة مخرج عالمي شهير

كشف موقع فاريتي، عن وفاة المخرج العالمي الشهير جين مارك فالي صاحب المسلسل الشهير Big Little Lies عن عمر يناهز الـ 58 عامًا وذلك في مدينة كيبيك وسط كندا، حيث أعلنت الشرطة إنها ستقوم بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وقال ناثان روس صديق المخرج الراحل، في تصريحات صحفية: "دافع جان مارك عن الإبداع والأصالة وتجربة الأشياء بشكل مختلف، لقد كان فنانًا حقيقيًا ورجلًا كريمًا ومحبًا، كل من عمل معه لم يستطع إلا أن يرى الموهبة والرؤية التي يمتلكها، لقد كان صديقًا وشريكًا مبدعًا وأخًا أكبر لي، سيُفتقد المايسترو بشدة ولكنه يريحه من معرفة أسلوبه الجميل وعمله المؤثر الذي شاركه مع العالم".

مسلسل Big Little Lies ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "اتش بى أو" فى 19 فبراير من عام 2017 الجارى، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلى، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.

بعض اعمالة:

اخرج مسرحية Dallas Buyers Club الحائزة على جوائز أوسكار لعام 2013.

أخرج إميلي بلانت في فيلم The Young Victoria في عام 2009 وأصبح اسمًا مرغوبًا في هوليوود بعد نادي دالاس بيرس ، حيث حصلت على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار ، بما في ذلك أفضل فيلم لماثيو ماكونهي وجاريد ليتو.

غالبًا ما استخدم الضوء الطبيعي والكاميرات المحمولة لتحسين السيناريو ومنح الممثلين حرية التنقل داخل مساحة المشهد. تجول الطاقم صعودًا وهبوطًا على ساحل المحيط الهادئ لتصوير ويذرسبون في عام 2014 وايلد.

قال المخرج الكندي لوكالة أسوشيتيد برس في عام 2014 حول فريق الممثلين: “يمكنهم التحرك في أي مكان”. “ينصب التركيز على القصة ، والعاطفة ، والشخصيات. أحاول ألا أتدخل كثيرًا. ليست هناك حاجة للحد من التمثيل. في كثير من الأحيان ، المصور السينمائي وأنا أقول ،” هذا الموقع ممتاز. إنه ليس جيدًا. ولكن ، مهلا ، هكذا الحياة.’ ‘

اجتمع مع ويذرسبون لإخراج الموسم الأول من Big Little Lies في عام 2017 ، وأخرج Adams لـ HBO في 2018 Sharp Objects. وفاز Valli بجائزتي DGA.