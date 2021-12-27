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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة بغرب سهيل: منزلي منهار ونسيت أقول للسيسي من فرحتي بزيارته

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

كشفت كوثر مدثر أحدى سيدات قرية غرب سهيل بأسوان، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضافت كوثر مدثر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يتسم بـ البشاشة والسماحة، متابعة: “منزلي منهار تماما ونسيت أقول للسيسي من فرحتي بزيارته”.


وأردفت كوثر مدثر: “دعوت ربنا سبحانه وتعالى بأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شدة فرحتي بمقابلته لم أطلب شيئا”. 
 

 

و تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي وجبة الغداء مع إحدى الأسر خلال زيارته قرية غرب سهيل بأسوان، حيث تناول الرئيس الفطير المشلتت والعسل الأبيض  وهي الأكلة التقليدية لأهالي أسوان.

 

ودعا الرئيس الطفلين اللذان كانا معه خلال الغداء لحضور المؤتمر الدولي للشباب، والمقرر إقامته في شرم الشيخ.

 

وتفقد الرئيس خلال زيارته السوق السياحي، وتابع بعض الحرف اليدوية التي تتم فيه واستمع لأهم مشاكلهم، وأصدر الرئيس تعليماته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأن تنضم غرب سهيل لمبادرة حياة كريمة.

 

وكان عدد من الأطفال قد قدم عرضًا غنائيًا لأغنية باللهجة النوبية، للتعبير عن فرحتهم باستقبال الرئيس السيسي، كأول رئيس جمهورية يزور قريتهم.

كوثر مدثر غرب سهيل عبد الفتاح السيسي أحمد موسى ربنا سبحانه

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