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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: منع الطلاب من دخول لجان الامتحانات في هذه الحالة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أي طالب لن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، سيتم منعه من دخول لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن الإجراءات من ارتداء كمامة والتباعد الاجتماعي، من الأمور الهامة، للحفاظ علي صحة الطلاب والوقاية من الإصابة بكورونا.


وأضاف "المصدر" ، أنه لن يتم السماح أيضا للطلاب الذين لم يحصلوا علي لقاح كورونا بدخول الحرم الجامعي، وفقا لتعليمات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الذي شدد علي ذلك باجتماعه الأخير.

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وكان قد قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس أكد في اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم وزارة  التعليم العالي  والبحث العلمي، أن الطالب يلتزم بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي  والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.
 

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