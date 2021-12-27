عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يلزم الأفراد بإعداد دراسة للتأثير البيئي حال إقامتهم مشروعات.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون البيئة في المادة (19)منه، علي أن يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة. 

 

ووفقا للمادة (20)تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.

 

وأشارت المادة (21) إلي إنه تقوم الجهة الادارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض وإجراءات عملها.

 

وزيرة البيئة: انبعاثات مصر الحرارية 0.6% من العالمية يؤكد حفاظنا على المناخ

وزيرة البيئة تكشف خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على صحة المواطن..فيديو

كما أنه على المسئول عن إدارة المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئى). وتضع اللائحة التنفيذية نموذجًا لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التى تدون فيه، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:

 

 - منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.

- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.

وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة. 

البيئة لترخيص التأثير البيئى مواصفات التصميمات

ترشيحاتنا

عمرو أديب: هل هناك عدالة بين المواطنين في الفاتورة.. وزير الكهرباء يرد

حققنا مع الشركة.. القوى العاملة تفجر مفاجأة حول انتحار موظف.. فيديو

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

اسأل وزير التربية والتعليم.. ملفات ساخنة تنتظر طارق شوقي أمام البرلمان غدا

النشرة الاقتصادية..سداد 700 مليون دولار لنادي باريس.. ومزاد لبيع سيارات الجمارك غدا

نشرة أخبار البلد.. الأرصاد تحذر من سيول وعاصفة ترابية.. والسيسي يزورغرب سهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

كنا بنخمس في الكهرباء..عمرو أديب:الإخوان كانوا عاوزين بيوت تنور وأخرى لا.. فيديو

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الأفدنة الجديدة.. مصر تحقق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي

بـ 30.8 مليار جنيه.. مصر تعتمد علي التكنولجيا والرقمنة في بناء الجمهورية الجديدة

يأس وإحباط ومعاناة.. أسرار اللحظات الأخيرة لموظف انتحر من شرفة مقر عمله

بدأ بـ حلا شيحة ومعز مسعود..أشهر 10حالات زواج في الوسط الفني خلال2021

فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل إصابة عبير صبري بكورونا .. ورد صادم من منة عرفة على نزار الفارس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ