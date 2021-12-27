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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة تكشف خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على صحة المواطن..فيديو

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأكياس البلاستيكية لها مخاطر على صحة المواطن والقماش أكثر أمانا، مشيرة إلى أن كيس البلاستيك الذي نستخدمه لمدة 30 دقيقة ونلقيه بالشارع، يحتاج من 400 إلى 1000 سنة حتى يتحلل بالتربة.

وأضافت ياسمين فؤاد  خلال لقائها في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك بدائل للأكياس البلاستيك، وممكن نعمل على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالتعاون مع المصانع المتخصصة، وتوفير مواد يمكن إنتاج منها أكياس قادرة على التحلل، لأننا لا نستطيع أن نستيقظ في الصباح نلغي استخدام الأكياس البلاستيك ونقفل المصانع ونرمي العمال في الشارع.

وأوضحت ياسمين فؤاد ،أن حلمها أن مصر تصبح "خضراء" متوافقة بيئيا في كل المجالات، منوهة أن هذا شيء صعب ولكن ليس بمستحيل، متابعة: "أمامنا مشوار طويل لكن مش مستحيل خاصة في وجود قيادة سياسية تضع البيئة على أجندة أعمالها، ونفسي متبقاش وزارة البيئة بس هي المهتمة بالحفاظ على البيئة".

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد صحة المواطن المصانع وزارة البيئة البلاستيك الأكياس البلاستيكيه

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