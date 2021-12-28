مستمر في النجاح.. خبيرة تاروت توضح حظوظ برج الميزان في 2022.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو أديب في خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وذلك في حلقة معتادة مع نهاية كل عام، للحديث عن العام الجديد وأبرز ما يخبئه.

وكشفت خبيرة التاروت "بسنت يوسف"، حظ برج الميزان في 2022، قائله: "برج الميزان مستمر في النجاح الذي بدأه في العام الماضي".

وأضافت: "اسمه ومركزه سيكون في مكانه أعلى هذا العام وعلاقاته مستقرة بشكل جيد، سواء مع المعارف أو الأصدقاء أو الأهل والأقارب"، لافته: "العلاقات الزوجية ستكون أفضل هذا العام".

وأشارت: "بشكل عام أوضاعه المادية ستكون جيدة"، متابعة: "قدرتهم على الاستيعاب في أفضل حالاتهم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على مستقبلهم، وصحتهم أفضل بكثير".