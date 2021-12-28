سانا: عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدوان إسرائيلي صاروخي على محيط مرفأ اللاذقية السورية.

ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، بيانا للرد على قرار إسرائيل الأخير بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن الجولان السوري المحتل هو "بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية".

وأدانت الخارجية في بيان الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان المحتل، ووصفتها بالتصعيد الخطير وغير المسبوق.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل "بشكل استفزازي وسافر"، يأتي ضمن سياق "الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل و"إمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتي ترقى لجرائم حرب".

