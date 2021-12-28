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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب جديد وظهور شيرين عبدالوهاب| مفاجآت في جلسة صلح بين بهاء سلطان ونصر محروس

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرح الفنان بهاء سلطان أمس كليب “ تعالى أدلعك ” والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس . 

 

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

 

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض . 

 

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس إيضاً . 

ونشر الملحن عزيز الشافعي، أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع تويتر، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركته بالعزف على العود.


وعلق عزيز الشافعي علي الفيديو: "جديدي مع النجم العائد بقوه بهاء سلطان.. فكرة وإخراج صانع النجوم نصر محروس كلماتي وألحاني توزيع ومكساج أمير محروس.. إيه رأيكم في أدائي".


وأعلن نصر محروس : "بهاء سلطان فري من نصر محروس "ولن أكون نقطة تعثر في حياة بهاء سلطان وشيرين وتامر .


وأضاف نصر محروس، خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، إنه أبرء ذمتي من أى التزامات تجاه الفنان بهاء سلطان ومنها سداد المبالغ المستحقة عليه بالنسبة المتفق عليها من أجره من الايف ، ومن استكمال أى بند في العقود المحررة معه، و من حقة التعاقد مع أى شركة أخرى والدافع وراء ذلك هو المحبة .


وأوضح نصر محروس ، أن الميديا يجب أن يكون بها احترافية أكثر من ذلك ويجب أن يكون هناك التزام بالعقد ، مؤكدا أنه حدث علية هجوم على السوشيال ميديا ممنهج بسبب خلافه مع بهاء سلطان قائلا: " أنا مين علشان اوقف حد من الغناء " أنا إنسان .

بهاء سلطان شيرين الفنان بهاء سلطان برنامج صاحبة السعادة شيرين عبد الوهاب نصر محروس عزيز الشافعي

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