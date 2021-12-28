مجلس النواب الأردني يناقش التعديلات الدستورية اليوم

يناقش اليوم الثلاثاء مجلس النواب الأردني، في جلسة صباحية، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وبدوره ، ذكر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات ، إن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.

و قال في تصريحات صحفية له أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

ولفت العودات النظر إلى ان تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي”.