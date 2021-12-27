الأردن.. تعرف على حالة الطقس بالمملكة اليوم

قال موقع طقس العرب إنه يُتوقع أن يبقى الأردن تحت تأثير المرتفع الجوي السيبيري، لكن تبقى درجات الحرارة اقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام نهار الإثنين إلا ان درجات الحرارة الملموسة ستبقى مُنخفضة، ويسود طقس شديد البرودة صباحاً فوق المرتفعات الجبلية العالية لاسيما الجنوبية منها، وبارداً أثناء بقية النهار في انحاء عِدة من المملكة.

وتظهر السُحب على ارتفاعات عالية فوق أجزاء محدودة ولشكل مُتفرق، إلا ان الطقس سيكون الطقس مُشمساً في مُعظم مناطق المملكة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتعمل على زيادة الإحساس بالبرودة عند نشاطها.

طقس شديد البرودة ليلاً مع انتشار تدريجي للسُحب العالية

تبقى درجات الحرارة الليلية منخفضة بشكلٍ ملحوظ، ويكون الطقس بارداً يتحول ليُصبح شديد البرودة في مناطق واسعة من المملكة، نتيجة حدوث تدني في درجات الحرارة.

بحيث يُحتمل تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من الباديتين الجنوبية والشرقية على وجه التحديد، نتيجة اقتراب درجات الحرارة من الصفر المئوي فوق تلك المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً فوق بعض المناطق، تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.