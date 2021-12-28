تناول معهم الغداء.. تعرف على قرية غرب سهيل التي زارها الرئيس السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات، التي من شأنها تطوير البنية التحتية بالدولة المصرية، فضلاً عن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القرى والمناطق البسيطة في الدولة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

فاجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأثنين، أهالي قرية غرب سهيل في أسوان، بزيارة لهم، أثناء جولته التفقدية فيها وفي المشروعات التي تم افتتاحها في المحافظة، ولاقت زيارة السيسي للقرية فرحة وترحاب كبير من الأهالي، حيث استقبلته نساء غرب سهيل بالزغاريد.

استقبال حافل من أهالي غرب سهيل للسيسي

استقبلت نساء قرية غرب سهيل في مدينة أسوان، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزغاريد، والفرحة الكبيرة، وهللوا الأهالي فرحين قائلين: «إحنا مبسوطين بيك ياريس»، فـ للمرة الأولى يزور رئيس الجمهورية هذه القرية.

عبر أطفال قرية غرب سهيل عن فرحتهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، منظمين أغنية باللهجة النوبية خاصة للرئيس، الامر الذي أُعجب السيسي به وطلب منهم تعليمة الكلمات وترديدها معهم قبل أن يلتقط صورة تذكارية معهم.

غرب سهيل

قرية غرب سهيل

المنازل والقرى النوبية واستخدامها للألوان الجاذبة، من أجمل المناطق التي يهوى الكثيرون الذهاب إليها، وإحدى تلك المناطق قرية غرب سهيل، التي تعتبر إحدى التجمعات النوبية في محافظة أسوان، الواقعة فوق سفح رملي غرب نهر النيل، ويعود عمرها إلى ما يقرب من 100 عام.

تأسست قرية غرب سهيل منذ قرابة 100 عام، عند بناء جزان أسوان القديم عام 1902م، وتخطف القلوب والعيون بألوانها والمتعة التي تقدمها لزائريها، فعليك فقط أن تتخيل وقوفك في مكان مكون من أكثر من 50 منزل صغير يكسوهم اللونين الأبيض والأزرق، بنوافذ صفراء خشبية وأبواب خضراء.

تنقسم منازل أهل قرية غرب سهيل إلى قسمية أحدهما يصنعون فيه منتجات النوبيين مثل القبعات ومشروب الكركدية النوبي، والقسم الأخر مُخصص لاستضافة السائحين.

غرب سهيل

زيارة الرئيس السيسي لقرية غرب سهيل

تضمنت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية غرب سهيل، بعد استقبال الأهالي والأطفال له، تفقد السوق التجارية بالقرية، والتقى بعدد من أصحاب المحال السياحية والتجارية، والصناعات اليديوية والحرف التراثية.

أهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بلقاء الاهالي والحديث معهم في لقاء مفتوح، للإطمئنان على أحوالهم وتناول الغداء معهم، من اكلاتهم النوبية البسيطة من الفطير والعسل.