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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية

-قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي

-الرئيس السيسي يتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات 

-السيسي يعقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل ويتناول وجبة الغداء معهم

 

على أنغام الموسيقى والتراث الأسوانى والنوبى الأصيل ووسط زغاريد أهالى قرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان، استقبلت القرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى حرص على تفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.  

ويأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان حيـث قـام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السـوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.  
 

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وسط ترحيب الأهالي.. الرئيس السيسي يزور قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، مؤكداً علي أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.  

وقال الرئيس إنه جاري العمل حاليا في 52 مركزا في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسـوان الـذي تـم إدراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.  

وتضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السـوق السياحي، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثيـة نوبية، وعرض قام به أطفـال غرب سهيل ومجموعـة مـن العروض النوبية المتنوعة، وتفقد الرئيس السوق التجاري بقرية غرب سهيل، حيث قابل الرئيس مجموعـة مـن أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.  

كما حرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقـديمها له. 

وفي نهاية الزيارة وجه الرئيس الدعوة للطفلة ( جنى ) التي استقبلته في مرسى جزيرة كيكي مع الطفـل ( ساجد ) والتـي جلست بجـوار الرئيس لحضـور النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي يعقد يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ.  

ومن جانبهم عبر العديد من أهالي قرية غرب سهيل سواء من الرجال أو الشباب أو الأطفال أو سيدات النوبة عن فرحتهم وسعادتهم التى لا توصف ولا تقدر لتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بينهم اليوم، وحرصه على الاستماع لمطالبهم بقلب الأب ليجسد الرئيس بحق شعار " الأب الإنسان "،  موجهين شكرهم الجزيل للرئيس لاهتمامه بأبناء شعبه في كل مكان من أرض مصر. 

هذا مع اقتراب ليلة رأس السنة والعام الميلادي الجديد 2022، تشهد مدينة أسوان طفرة غير مسبوقة من أعمال التطوير والتجميل لتتزين وتتجمل عروس المشاتي عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، لتكون في أبهي صورها أمام ضيوفها وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم. 

الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالى قرية غرب سهيل النوبية 
الرئيس السيسي مع أهالي قرية غرب سهيل النوبية 
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