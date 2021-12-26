تقرير: أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل لاستقبال الاحتفال بليلة رأس السنة والعام الجديد

مع إقتراب ليلة رأس السنة والعام الميلادى الجديد 2022، تشهد مدينة أسوان طفرة غير مسبوقة من أعمال التطوير والتجميل لتتزين وتتجمل عروس المشاتي عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، لتكون أسوان في ثوبها الجديد، في أبهي صورها أمام ضيوفها وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم.

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على معالم التطوير والتجميل والإستعداد لليلة رأس السنة حيث قامت المحافظة بوضع أول شجرة للكريسماس بميدان المحطة إحتفالاً برأس السنة الجديدة 2022 وأعياد الميلاد المجيد.

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وأدى وجود شجرة عيد الميلاد، إلى إقبال كبير من المواطنين وزوار أسوان، لالتقاط الصور التذكارية أمام الشجرة المصطنعة التى تزينت بالألوان يعلوها النجمة المضاءة، لتكون فى واجهة مدينة أسوان أمام محطة القطار، وسط النافورات الملونة والراقصة.

كما يشهد ميدان المحطة معرضا مفتوحا لعدد من الرسامين الشباب والفتيات من طلاب جامعة أسوان وعدد من الموهوبين، بجانب معرض الصور والحرف البيئية اليدوية التى يصنعها سيدات النوبة، بالإضافة إلى وجود فرقة موسيقية، علاوة على إضاءة البر الغربي ومقابر النبلاء.

ويأتى هذا بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لأسوان لافتتاح عدد من المشروعات بصعيد مصر، ومنها مشروعات تطوير وتجميل واجهة أسوان السياحية والتى تضم مشروعات تطوير ميدان المحطة والسوق السياحى وبلازا درة النيل وبلازا السلام وغيرها.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية يعد نموذج وقدوة لجميع المسئولين ، وخاصة في ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجى والعصرى وهو ما نعتمد عليه هنا في محافظة أسوان في المشروعات الجارية والملفات المتنوعة.

ولفت أشرف عطية إلى أنه سيتم إنشاء أول مركز متخصص لعلاج الإدمان بإشراف من جامعة أسوان ومشاركة 100 متطوع ومتطوعه بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء والذى قام بتنفيذ برامج وندوات توعية في 60 تجمع ريفى بقرى حياة كريمة.

جاء ذلك أثناء الحوار المفتوح للمحافظ مع شباب البرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية بحضور أحمد السهم منسق عام البرنامج بوزارة الشباب والرياضة ، ومصطفى بسطاوى القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، بجانب أكثر من 200 شاب وفتاة ومشرف من المشاركين فى المجمع الثالث للبرنامج في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجارى ، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والأثرية.

وخلال اللقاء أستمع اللواء أشرف عطية لأهم الملاحظات والتعلقيات من شباب وفتيات المحافظات الأخرى للاستفادة منها في أعمال التطوير والتجميل الجارية وداخل المزارات الأثرية.

أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل

أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل

أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل

أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل

أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل

أسوان تتزين بأعمال التطوير والتجميل