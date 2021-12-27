وسط ترحيب الأهالي.. الرئيس السيسي يزور قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان

عرضت قناة إكسترا نيوز، فيديو يرصد تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي وجبة الغداء مع إحدى الأسر خلال زيارته قرية غرب سهيل بأسوان، حيث تناول الرئيس الفطير المشلتت والعسل الأبيض وهي الأكلة التقليدية لأهالي أسوان.

ودعا الرئيس الطفلين اللذان كانا معه خلال الغداء لحضور المؤتمر الدولي للشباب، والمقرر إقامته في شرم الشيخ.

وتفقد الرئيس خلال زيارته السوق السياحي، وتابع بعض الحرف اليدوية التي تتم فيه واستمع لأهم مشاكلهم، وأصدر الرئيس تعليماته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بأن تنضم غرب سهيل لمبادرة حياة كريمة.

وكان عدد من الأطفال قد قدم عرضًا غنائيًا لأغنية باللهجة النوبية، للتعبير عن فرحتهم باستقبال الرئيس السيسي، كأول رئيس جمهورية يزور قريتهم.