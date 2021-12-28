الرئيس السيسي: نحتاج تريليون دولار موازنة ولا نمتلكه.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج تريليون دولار موازنة، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان، موضحًا أن ما تمتلكه الدولة 3 تريليونات جنيه فقط، والباقى الذى يكون 14 تريليون غير موجودين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصر، ومن أجل تقديم الأفضل، مؤكدًا أن إجمالى ما أنفق على قطاع النقل بمصر، وصل لـ 1.7 تريليون جنيه.

وأوضح الرئيس السيسى، أنه فى حالة حدوث أى حادثة فى قطاع النقل، يتم الهجوم على الوزير وعلى الحكومة.

وأكد أن المسئولية تكون مشتركة بين الجميع، كل مكمل للآخر، وتابع: "أنا أجري وانت تجري معايا.. لازم البلد تكون مضبوطة".

ولفت إلى أن الدولة تحتاج تريليون دولار موازنة، وهذا الرقم كبير جدًا.

من جانبه، كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موعد ارتفاع أسعار تذكرة القطارات، مؤكدا أن الزيادة ستكون بعد تغيير جميع العربات القديمة، موضحًا أنها لن تكون كبيرة، ولكن ستكون أقل من سعر المواصلات العادية.

وقال وزير النقل، إن الوزارة قامت بتفيذ أكثر من شيء فى القطاع لتقديم خدمات مميزة، موضحا أن الزيادة ستكون بعد أن يتم إعلان أن القطار سيخرج من القاهرة فى الثامنة صباحًا وسيصل الإسكندرية فى العاشرة صباحا، حتى يكون هناك ثقة فى الخدمات التى تقدم.

وانفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء قبل قليل، قائلا: "الناس قبل كده مكنتش بتعمل تغيير فى الخطوط الخاصة بـ السكك الحديد بسبب التسعيرة، ولما كنا بنتكلم فى الزيادة كان الكل بيخاف على الكرسي، وعشان كده خلوا البلد كُهن".

وتابع الرئيس السيسي: "الناس كانت عارفة العلاج، والعلاج محتاج فلوس، وعشان يتاخد فلوس من البنوك لازم يكون فى زيادة فى سعر التذاكر".

وأكد أنه رفض زيادة سعر التذكر إلا بعد أن يتم تغيير كل العربات القديمة، ويكون هناك خدمة مختلفة ومميزة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أن الدنيا تغيرت فى خطوط السكة الحديد، موضحًا أن "الناس تريد الاهتمام بالبلد وبتقول ظروفنا صعبة، ولكن الفرص موجودة والعصفورة مخلوق ضعيف، ومبتقولش بارب هتاكلنى ولا لأ، وربنا بيرزقها إحنا لازم نجرى على رزقنا ومفيش فرصة إلا لما تتعمل".

وتابع: “المواطنين اللى عايزين فرص عمل، لو طلبنا منهم النزول على الـ 50 ألف فدان كبرنامج فى محافظة أسوان أو التي بها 50 ألف فدان القصب ونقعد كمسئولين على الأرض دى حتى ننزل بهم مشتولين، دا كدا التجربة هتسمع”.





