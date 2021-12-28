سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبوليس في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، مباراة، مهمة، اليوم، أمام فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

من المنتظر أن تنطلق المباراة، في السادسة مساء اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني لـ«سيدات سلة الأهلي»، بقيادة على هاشم المدير الفني، الذي يسعي لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري.

ويعقد هاشم محاضرة مهمة مع لاعبات فريق سيدات سلة الأهلي، قبل انطلاق مباراة اليوم لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعبة، والتركيز على الإيجابيات وتلافي السلبيات والارتقاء بمستوى اللاعبين على الصعيد الفني والبدني.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق سموحة ‏بنتيجة 81-76، ضمن منافسات بطولة الدوري.