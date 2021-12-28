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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك كاجوال شتوي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت هنا الزاهد بلوك كاجوال شتوي، حيث ارتدت جاكيت جينز فاتح، وبدلة رياضية باللون الأسود، وايس كاب أسود، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

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بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

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بتجمد.. هنا الزاهد تشارك متابعيها أحدث ظهور لها من منزلها

وعبرت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة، ووجهت الشكر للمستشار تركي ال الشيخ، ونشرت صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

 

وكتبت هنا الزاهد "سعيدة جدا بمشاركتي في موسم الرياض بمسرحية جوازة معفرتة..اتبسط جدا إني شوفت جمهور الرياض شكرا ليكو على كل الحب اللي شوفتوا منكوا.
 

وتابعت: فعلا التمثيل على المسرح أصعب حاجة بس استقبالكوا خفف رهبة المسرح جوايا.
شكرا معالي المستشار تركي الشيخ، شكرا شركة صلة، الي اللقاء و اشوفكوا قريبا ان شاء الله ".

 

ولاقت مسرحية “جوازة معفرتة” للنجم أحمد فهمي والنجمة هنا الزاهد، صدى كبيرا في السعودية بعد أولى أيام عرضها في موسم الرياض.

هنا الزاهد احمد فهمي الفنانة هنا الزاهد أحدث ظهور صور كاجوال انستجرام

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