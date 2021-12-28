تكريم الفائزين ورواد المهنة.. احتفالية مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. غدا

تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية لعامى 2020-2021، غدا الأربعاء الساعة الخامسة مساًء بمسرح النقابة.

يتضمن الحفل ،تكريم الفائزين بالمسابقة للعامين 2020-2021 ،والحاصلين على الماجستير والدكتوراه وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة.

وكانت قد كرمت نقابة الصحفيين، أعضاء لجنة حكام مسابقة الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال ٢٠٢٠ .

وأعلنت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية نتيجة المسابقة عن الأعمال المنشورة خلال 2020

وسلمت "النجار " دروع تكريم أعضاء لجنة الحكام عقب الاجتماع الذى عقد لأعضاء اللجنة.

وشددت عضو المجلس أن اختيار المحكمين جاء من بين كبار الكتاب والزملاء المشهود لهم بالخبرة والمهنية ومراعاة الحيادية والنزاهة فى أختيار الفائزين.



يذكر أنه تنافس هذا العام 395 زميلا وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020 فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.