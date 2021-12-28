بفضل دعم الرئيس.. اتحاد السلاح: التنظيم المصري للمونديال سيبهر العالم

أكد أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم التي ستقام بالقاهرة في الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير المقبل أن مجلس الإدارة برئاسة عبد المنعم الحسيني في اجتماعات متواصلة للترتيب والإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم المقرر إقامته بالقاهرة .

وأوضح أن مجلس الإدارة في انعقاد مستمر وعلى تواصل دائم بشكل يومي لمتابعة أخر المستجدات الخاصة بهذا الحدث الضخم الذي سيقام بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولى وتحديداً بالصالة رقم (1) .



وتوقع "الميداني "أن يشهد كأس العالم مشاركة ما يقرب من 50 دولة مؤكداً ان مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات والخروج بالشكل الذى يليق بمصر في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة موضحاً أن مصر ستشارك بالمنتخبي الأول والناشئين .



وحول استعدادات لاعبي مصر قبل المشاركة بالبطولة أوضح أحمد سمير الميداني أن المنتخب يستعد حالياً بمعسكر داخلى متواصل والمعنويات مرتفعة بعد النتائج المميزة والنجاحات الكبيرة للاعبي مصر خلال الفترة الأخيرة.



ويمثل مصر في كأس العالم قائمة تضم كلا من محمد ماهر حمزة وعلاء ابو القاسم ومحمد عصام ومحمد حسام وصالح محمد ووليد خالد ويوسف فودة وعبد الرحمن فودة واحمد هنداوى وعبد الرحمن طلبه ومحمد الشرقاوي ويحيى وماضي.