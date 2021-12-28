عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز: بحب طوطو.. ولهذا السبب توجهت إلى المغرب

ويجز
ويجز

كشف مغني الراب ويجز كواليس زيارته الى المغرب خلال مقابلة مع الإعلامية بسنت شمس في برنامج MBCTrending،

وقال ويجز: " التجربة فريدة ومميزة بالنسبة لي لإنها كانت في المغرب وليست في مصر، وسفرية من السفريات اللي انبسطت بيها جدا."

وعن تعاونه مع مغني الراب طوطو قال: "أنا بحب التراك، وبحب طوطو جدا وبسمعه طول الوقت تقريبا. الفنان المفضل عندي في Spotify هو طوطو."

وتحدث عن سبب توجهه للمغرب وقال: "المغرب عندهم مليون فنان، كلهم فنانين والبلد فيه ثقافة وألوان وحركة. عنصر الإبداع موجود هناك وكتير جدا، كل حد بيعرف يغني، والشباب الصغير ماشي في الشارع ماسك طبلة.".

وحرص على الحديث عن أغنية مش خالصة وقال إن توقيت طرح الأغنية قبل يوم واحد من حفله الغنائي في دبي ليس له علاقة بالحفل، وتم اختيار توقيت طرح أغانيه بعد مفاوضات بينه وبين فريق العمل الخاص به.

ويجز العمل الخاص فريق العمل مغني الراب ويجز في المغرب مش خالصة

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. غادة عادل تهاجم طليقها مجدي الهواري.. إصابة زوجة أحمد السقا بمرض خطير.. عودة محمد صبحي للسينما

اكتشف عادل إمام وسر لقب مدبوليزم.. معلومات جديدة عن الراحل عبد المنعم مدبولي

يعود للسينما قريبا وهاجم مدمني السوشيال ميديا.. وكشف أصعب لحظات حياته.. أبرز تصريحات محمد صبحي مع برنامج مصر جديدة.. فيديو

العراق.. مصطفى العبد الله يحيي حفل رأس السنة في أربيل لأول مرة

غيرتك حرمتني من نجاح كبير.. تصريحات واتهامات متبادلة بين غادة عادل ومجدي الهواري

بوليوود.. سلمان خان يتعرض للدغة ثعبان وأيشواريا راى باتشان تحتفل بالكريسماس

أخبار الفن.. سبب بكاء غادة عادل أمام طليقها وفيلم سبايدر مان يتخطي المليار دولار

وداعا أستاذي.. بيومي فؤاد ينعي عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق

ترشيحاتنا

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لـ ليفربول أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

حكم الدين في التعامل بفيزا المشتريات من خلال البنوك.. دار الإفتاء تجيب

7 سنوات من الإنجازات|التعاون الدولي تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيللي كريم تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد فاتن أمل حربي

حماية المنافسة ينتهى من فحص 245 بلاغا خلال 7 سنوات من عهد السيسي

أحمد موسى: زيادة تذاكر القطارات ستكون أقل من المواصلات العادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

كثافة طلابية وعجز فى المعلمين.. طارق شوقي: جودة التعليم فى حاجة لحل مشاكل موروثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ