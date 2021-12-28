ويجز: بحب طوطو.. ولهذا السبب توجهت إلى المغرب

كشف مغني الراب ويجز كواليس زيارته الى المغرب خلال مقابلة مع الإعلامية بسنت شمس في برنامج MBCTrending،

وقال ويجز: " التجربة فريدة ومميزة بالنسبة لي لإنها كانت في المغرب وليست في مصر، وسفرية من السفريات اللي انبسطت بيها جدا."

وعن تعاونه مع مغني الراب طوطو قال: "أنا بحب التراك، وبحب طوطو جدا وبسمعه طول الوقت تقريبا. الفنان المفضل عندي في Spotify هو طوطو."

وتحدث عن سبب توجهه للمغرب وقال: "المغرب عندهم مليون فنان، كلهم فنانين والبلد فيه ثقافة وألوان وحركة. عنصر الإبداع موجود هناك وكتير جدا، كل حد بيعرف يغني، والشباب الصغير ماشي في الشارع ماسك طبلة.".

وحرص على الحديث عن أغنية مش خالصة وقال إن توقيت طرح الأغنية قبل يوم واحد من حفله الغنائي في دبي ليس له علاقة بالحفل، وتم اختيار توقيت طرح أغانيه بعد مفاوضات بينه وبين فريق العمل الخاص به.