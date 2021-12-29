باولو: كنت أتمنى الاستمرار في الزمالك ورحلت لعدم راحتي النفسية

أكد حسام باولو نجم الزمالك السابق، أنه أكمل عامه الـ٣٩ وسنه لم يكن عائقًا للعب فهو محافظ على تدريباته الإضافية ويذهب يوميًا للجيم، مشيرًا إلى أنه حقق أشياء في سن الـ٣٠ عاما بالدوري الممتاز.



وتابع باولو في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الكرة لي مثل الإدمان عند ٢٥ سنة كنت أشاهد الدوري الممتاز ولدي حلم أن ألعب به وانتقلت من الشمس للداخلية وقيمة التعاقد كانت ٧٥ ألفا في السنة".

وأشار إلى أنه عانى خلال مشواره الكروي قبل اللعب في الدوري الممتاز، ولعب كرة طائرة في طوخ وكان يلعب بجانب كرة القدم كرة طائرة وسلة.



وقال: "تلقيت عرضا للانتقال لاستيرن كومباني في يناير المقبل، عندي طموح ومؤمن بقدراتي وباجتهد".



وواصل : "وعلاء عبدالعال كان مقتنعا بامكانياتي، وحصلت على لقب هداف الدوري في الداخلية".

وتابع نجم الزمالك السابق: "انتقلت إلى سموحة مع كابتن محمد يوسف وبعد رحيله تولي حلمي طولان وكنت هداف دوري وأسرع هدف وانضممت للمنتخب وشاركت خلال مباراة ودية ثم شاركت مع المنتخب العسكري.

وصرح: "أنا لعبت ٦ شهور في الزمالك وكنت اتمنى الاستمرار و رحلت عن الزمالك بسبب عدم شعوري بالراحة النفسية، كنت اتمنى استمرار مسيرتي في الزمالك.. جمهور الزمالك كبير".

