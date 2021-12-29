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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا ترد على روسيا: مطالبكم لنا بسبب أوكرانيا غير مقبولة

بوريل
بوريل

رفض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مطالب روسيا بضمانات أمنية، من الناتو معتبرا الأمر مطالب  روسية  غير مقبولة ، وفق لشبكة آر تي.


قال بوريل : "إن المطالبة بضمانات أمنية وإنهاء توسع الاتحاد الأوروبي والناتو شرقا هي أجندة روسية بحتة بشروط غير مقبولة على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".

وذكرإن موسكو "قدمت أجندتها بطريقة مكتوبة (ورقيا) للمرة الأولى"، وهو ما لم يحدث من قبل.

وتابع: "الفائزون فقط هم من يفعلون ذلك: يقولون إن هذا وذاك هي شروطي".

وأشار بوريل إلى أن المفاوضات يجب ألا تتعلق فقط بأوكرانيا وتوسع الناتو باتجاه الشرق، ولكن أيضا "جميع انتهاكات المعاهدة منذ اعتماد اتفاق هلسنكي النهائي في عام 1975".

وأضاف بوريل: "نحن نختلف مع العديد من التطورات في السياسة الخارجية الروسية، وكذلك مع بعض الأحداث التي تعتبرها موسكو شؤون داخلية".

كما اتهم موسكو بـ "الرغبة في التفاوض على هيكل أمني أوروبي دون مشاركة الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، فإن المفاوضات بشأن الهيكل الأمني ​​الأوروبي والضمانات الأمنية "قضية لا تهم الولايات المتحدة وروسيا فقط".

وتابع قائلا: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي حاضرا في هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات لن تكون منطقية إلا إذا تم تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته".

في منتصف ديسمبر، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع الناتو. وقد تم بالفعل تسليم الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. في مرحلة ما، تقترح موسكو أن تقدم دول الناتو ضمانات من شأنها استبعاد المزيد من التحرك في الاتجاه الشرقي، على وجه الخصوص، على الأراضي الأوكرانية.

كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا، أن توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر الأسلحة الهجومية في أوكرانيا يمثلان خطوطا حمراء لموسكو.

 

 

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