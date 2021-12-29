عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل النحاس.. أبرز المرشحين لتدريب المقاولون العرب

عماد النحاس
عماد النحاس

أصبح مختار مختار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق ، أبرز المرشحين لتدريب المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة خلفا لعماد النحاس .

وشهدت الساعات الماضية رحيل عماد النحاس بشكل رسمي عن تدريب المقاولون العرب وذلك بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الإدارة .

وبات مختار مختار هو أبرز المرشحين لتدريب المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة في ظل القناعات الكاملة بقدراته التدريبية داخل المقاولون العرب والخبرات الكبيرة التي يمتلكها .

ويأتي فى المرتبة الثانية ، طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي السابق والذي يمتلك خبرات كبيرة فى الدوري المصري الممتاز أيضا .

وفي الإطار ذاته ، أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب أن مجلس الإدارة عقد جلسة طويلة أمس استمرت لأكثر من 6 ساعات تم خلالها الاتفاق على توجيه الشكر للكابتن عماد النحاس  بسبب غياب التوفيق عن الفريق في المرحلة الماضية .

مختار مختار نادي الانتاج الحربي الانتاج الحربى المقاولون العرب المقاولون عماد النحاس النحاس

ترشيحاتنا

حادث مرعب.. شاحنة كبيرة تصطدم بـ 17سيارة داخل ساحة انتظار.. صور

علاج إدمان الترامادول بـ4.5 جنيه.. نقابة الصيادلة: لا تشتروا من خارج الصيدلية

بسبب مونديال الأندية.. الاهلي في ورطة قبل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا.. تفاصيل

خبراء عن حظوظ الأهلي والزمالك: قادرون على التأهل إلى دور الثمانية بأبطال أفريقيا

استشاري يحسم الجدل بشأن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين

شركة «جرافيتي» الصديقة للبيئة.. فورد موستنج E الكهربائية تتحول لسيارة أجرة بشوارع نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

يفضح السر بعد 10 سنوات.. عندما قلد تامر حسنى صوت بهاء سلطان فى أغنية شهيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ