رحيل النحاس.. أبرز المرشحين لتدريب المقاولون العرب

أصبح مختار مختار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق ، أبرز المرشحين لتدريب المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة خلفا لعماد النحاس .

وشهدت الساعات الماضية رحيل عماد النحاس بشكل رسمي عن تدريب المقاولون العرب وذلك بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الإدارة .

وبات مختار مختار هو أبرز المرشحين لتدريب المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة في ظل القناعات الكاملة بقدراته التدريبية داخل المقاولون العرب والخبرات الكبيرة التي يمتلكها .

ويأتي فى المرتبة الثانية ، طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي السابق والذي يمتلك خبرات كبيرة فى الدوري المصري الممتاز أيضا .

وفي الإطار ذاته ، أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب أن مجلس الإدارة عقد جلسة طويلة أمس استمرت لأكثر من 6 ساعات تم خلالها الاتفاق على توجيه الشكر للكابتن عماد النحاس بسبب غياب التوفيق عن الفريق في المرحلة الماضية .