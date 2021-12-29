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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد..أحدث ظهور ل محمد رمضان من سيوة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من سيوة

صدى البلد

شارك الفنان، محمد رمضان، جمهوره بأحدث ظهور له ونشر مجموعة صور جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رمضان من سيوة، وكتب معلقا من خلال صوره:"🇪🇬 #مصر التاريخ و المستقبل".
 

وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فظهر في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي»، ثم تذكر جملة: «آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».

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