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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 350 مليون جنيه

محافظ الفيوم: تنفيذ 69 مشروعاً في قطاع الشباب والرياضة خلال 2021

مشروعات جديدة بالفيوم
مشروعات جديدة بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه يجري تنفيذ 6 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة بنطاق المحافظة، منذ بدء العام الحالي، بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليون و750 ألف جنيه، بالإضافة إلى 63 مشروعاً أخري يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقيمة 340 مليون جنيه،  بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة لشباب وأهالي المحافظة.

 

وأوضحت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أن المشروعات التي يجري تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة خلال العام الحالى 2021 تشمل، إنشاء مركز شباب أبودنقاش بمركز أبشواي بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، ومركز شباب زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بقيمة 1 مليون و500 ألف جنيه، ومركز شباب الخواجات بقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق بتكلفة تبلغ 1 مليون و650 ألف جنيه، ونادي أبوكساه الرياضي بأبشواي بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه، و إنشاء نادي الصفوة الرياضي بمدينة الفيوم بتكلفة 1 مليون و200 ألف جنيه، ومركز شباب القرية الثانية بقارون بيوسف الصديق بقيمة 1 مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ 7 مشروعات أخري جديدة بقيمة 38 مليون جنيه و56 مشروع إحلال وتجديد بقيمة 302 مليون جنيه بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماماً بالغاً لارتباطه الوثيق بالشباب الذين هم عمود المستقبل وسواعد التنمية والبناء، لافتاً إلي أن مصر تشهد طفرة هائلة بمشروعات قومية تنموية عملاقة في كل القطاعات بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تطوير وتقدم البلاد، ووجودها في مصاف الدول المتقدمة.

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الفيوم محافظ الفيوم تنفيذ 69 مشورعا إذاعة الشباب والرياضة مليون جنيه

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