تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الموسكي

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد أشرف فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، لجلسة غد، الخميس 30 ديسمبر، للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.