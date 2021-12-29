متضامن مع أسرهم.. برلماني بكفر الشيخ ينعى ضحايا حادث مركب سيدنا الحسين

تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ التعازي والمواساة لأسر شهداء المركب الغارق، وهو أحد مراكب الصيد الخاص بمدينة برج البرلس، بالتعازي والتضامن معهم ومع عائلاتهم.

وقال «الصمودي»، خلال بيان، إنه يسعى الآن جاهدًا في مخاطبة كل الجهات المختصة من أجل تكليف فرق غطس متخصصة لمتابعة عمليات البحث داخل المركب الغارق على جثث الشهداء، وذلك بعد أن تعذّر العثور على ناجين إلا بمعجزة في ظل هذا البرد القارص وتجمد المياه، ويتواجد الصيادون الذين تم إنقاذهم في مستشفى برج البرلس المركزي، داعين من الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، أعلن أمس تعرض مركب الصيد المسماة «سيدنا الحسين» لصاحبها عادل عطية، من برج البرلس إلى الغرق شرق دمياط كان على متنها 9 صيادين تم إنقاذ 3 صيادين منهم وغرق باقي الطاقم وعددهم 6 صيادين وقد استمر البحث عنهم يوماً كاملاً ومازال البحث مستمراً للعثور على باقي الصيادين.

وقال «نصار»، خلال بيان، إن جميع الصيادين من برج البرلس وهم على حسن الجمال، عمرو شعبان البيطاني، حسن علي حسن الجمال، الناجون من الحادث، أما المفقودون يوسف عبد ربه قاسم، حمادة بكري، السيد أحمد حسن الجمال، إبراهيم أحمد حسن الجمال، رمضان أحمد الجمال، محمد أحمد حسن الجمال.

وأشار نقيب عام الصيادين إلى أن حادث الغرق نتيجة تسريب غاز بالمركب أثناء عمل الشاي مما أدى إلى تعرض المركب إلي انفجار أدى إلى غرق المركب.



وصرح أحمد نصار نقيب عام الصيادين، بأنه عندما تلقينا الخبر قمنا بالتواصل مع كافة الأجهزة المعنية من أجل البحث عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لأسر الضحايا وصاحب المركب.

كما ناشد نقيب الصيادين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسرعة صرف إعانات عاجلة لطاقم المركب من الناجين والمفقودين نظراً للظروف القاسية التي تعرضوا لها.