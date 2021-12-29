دعوى مستعجلة لحل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

وحملت الدعوى رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

وقال المدعي إن اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل القادم، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبًا بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابه مدينة نصر 2 بعد كارثة اتحاد الفروسيه وثبوت تعاطي أحد اللاعبين "الحشيش" وحل أتحاد الفروسية .

وتابع مقيم الدعوي: كيف تتم الدعوه للانتخابات اللجنة الأوليمبية رغم أن العديد من الاتحادات الرياضيه التي ستنتخب اللجنه الأوليمبية لم يتم فيها انتخابات والتي يمكن أن تفقد مركزها القانوني في أي لحظة.