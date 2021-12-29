قوافل جامعة المنيا المتكاملة تختتم زيارتها لقرية العقيلة بالعدوة

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن انتهاء فعاليات سلسلة الخدمات الطبية والطبية البيطرية والتوعوية التي قدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا لأهالي القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا لعام 2021م، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار رئيس جامعة المنيا، إلى أن هذه السلسلة اختتمت فعالياتها بـ قافلة طبية توعوية لقرية العقيلة التابعة لمركز العدوة؛ لتكون أخر القوافل لهذا العام، على أن يستأنف القطاع خدماته بدايةً من العام المقبل.

وأوضح د. " عبد النبي " أن الجامعة أطلقت 15 قافلة طبية خلال عام 2021، جابت قري المحافظة شمالاً وجنوباً، لخدمة الآلاف من الأهالي، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها إلى 7354 حالة وصرف العلاج لهم، كما وصل اجمالي ما قُدم من محاضرات وندوات إلى 62 ندوة ومحاضرة توعوية وتثقيفية، إلي جانب ما تم توقيعه من كشف بيطري على مختلف الفصائل.

ولفت إلى أن قافلة قرية العقلية مركز العدوة والتي كانت آخر قوافل عام 2021 تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لحوالي 616 حالة مرضية في 9 تخصصات مختلفة، إلى جانب عقد ثلاث ندوات تثقيفية، قدمها أعضاء هيئة التدريس لأهالي القرية حول "الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومتحورة دلتا، والاسعافات الأولية، والفحص الذاتي عن سرطان الثدي" .

من جانبه أشار د. عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قوافل جامعة المنيا لمركز العدوة ضمت فريق متكامل من الأطباء ضم 12 طبيبًا وطبيبة متخصصة، بإشراف الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل الطبية، وفريق آخر من الصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمستشفى الجامعي بقيادة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التمريض، والتربية النوعية ، ومجموعة اصدقاء البيئة بكليتي التربية النوعية والآداب .