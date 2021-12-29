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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمرة الخامسة على التوالي شيري تفوز بالمركز الأول في "أولمبياد الجودة"

صدى البلد

حازت السيارة شيري على أعلى جائزة دولية لمراقبة الجودة "الجائزة الذهبية" للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في المؤتمر الدولي السادس والأربعين لـ ICQCC (المؤتمر الدولي لمجموعة إدارة الجودة) أحد أكبر مؤتمرات مراقبة الجودة الدولية وأكثرها أهمية، والذي عقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الماضي، في حيدر أباد، بالهند تحت عنوان “أولمبياد الجودة”.

 

نشأت ICQCC في منتصف السبعينيات، وتم إطلاقها بشكل مشترك من قبل 13 اتحادًا وطنيًا وإقليميًا لتوحيد الصناعة، تشمل جمعية الصين للجودة، وجمعية الإنتاجية السنغافورية، ورابطة المعايير الصناعية اليابانية، والوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات. 

 

يعرف ICQCC باسم "أولمبياد الجودة" نظرًا لنطاقه الواسع في مجال إدارة الجودة، وكونه حدث كبير للتبادلات الدولية ومسابقات أنشطة فريق إدارة الجودة. 

 

وتم تنظيم المؤتمر، تحت عنوان "فلسفة الجودة للتحول الاجتماعي والاقتصادي"، من قبل منتدى دوائر الجودة في الهند (QCFI)، والتي تعد عضواً ب ICQCC، حيث حضر أكثر من 3200 مندوب من 13 دولة في ICQCC من: الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والهند واليابان.

 

شارك فريق شيري لمراقبة الجودة في هذا المؤتمر بموضوع "الحد من اهتزاز السيارة في مرحلة تطوير الطرازات"، والذي يناقش جودة تجربة المستخدم كنقطة البداية، ويركز الملف البحثي على الدرجة التي تؤثر بها هذه المشكلة على تجربة القيادة للمستخدم، حيث قام أعضاء الفريق بالتركيز على تحسين الجودة والتقنيات، والاستمرار في تقديم كل ما هو جديد من جودة ابتكارات وتقنيات، لإيجاد حلول بشكل منهجي لمشكلة اهتزاز السيارة وذلك عبر تقليل معدل فشل تقليص اهتزاز السيارة إلى 0.25٪، وتحسين تجربة السيارة ومتعة القيادة والركوب بصورة جيدة. 

 

ونُشرت النتائج في الصين كورقة تقنية عالية الجودة، وتوفر مرجعاً وحلاً للمشاكل المماثلة في صناعة السيارات.

 

وتعتبر شيري دائمًا أن الجودة هي أساس صناعتها وتتولى زمام المبادرة في إنشاء نظام إدارة جودة عالمي بين شركات السيارات الصينية، حيث يعد فريق شيري لمراقبة الجودة هو جزء مهم من نظام إدارة الجودة.

 

لطالما اتبعت شيري نهجًا يركز باستمرار على تحسين رأي المستخدم في المنتج وتجربة التسويق. 

 

وفي تقرير دراسة اعتمادية السيارات في الصين (VDS) لعام 2021 الصادر عن جي دي باور، تصدرت شيري تيجو 2 برو قائمة سيارات الدفع الرباعي الصينية الصغيرة، مما يعكس جودة شيري الفائقة.

 

وتتمتع منتجات شيري بجودة عالية، من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومنذ بداية هذا العام، وأثناء مواجهة الوباء و"نقص الرقائق" الخاصة في التصنيع وارتفاع أسعار المواد السائبة وغيرها من القضايا المعقدة، لا تزال شيري تحافظ على نموها السريع، مع مبيعات تراكمية بلغت 739,730 سيارة اعتبارًا من يناير حتى أكتوبر، بزيادة 44.3٪ على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالتصدير، قامت شيري بتصدير 212,959 سيارة، بزيادة 145.7٪ على أساس سنوي، محطمة بذلك سوق التصدير السنوي بأكثر من 200,000 سيارة، وحققت رقماً قياسياً جديداً لتصدير السيارات الصينية.

 

عرفت شيري باسم "شيري التكنولوجية" منذ تأسيسها لإصرارها على إتقان التقنيات الأساسية، حيث أنشأت خمسة مراكز للبحث والتطوير في العالم وفريق بحث وتطوير يضم أكثر من 5000 من النخبة، مما يوفر لها مزايا في تكنولوجيا الوقود التقليدية والطاقة الجديدة وتصنيع الذكاء ومجالات أخرى. بعد أكثر من 20 عامًا من الاستكشاف في مجال مركبات الطاقة الجديدة، أثبتت شيري ريادتها من خلال أربع منصات لتجميع المركبات وخمسة أنظمة فرعية عامة وسبع تقنيات أساسية. 

 

أصبح طرازها EQ1 رائدًا للسيارات الكهربائية ذات البطاريات الصغيرة في الصين وحتى في العالم. أما في مجال التصنيع الذكي، أصدرت شيري استراتيجية "شيري ليون"، والتي تهتم بالتخطيط الذكي في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والخدمة، وتحقيق الإنتاج الضخم وإطلاق القيادة المستقلة L2.5 تكنولوجيا. 

 

وبالنسبة للتوسع في السوق العالمية، فإن شيري هي أول شركة سيارات صينية تقوم بتصدير السيارات وأجزاء CKD والمحركات وتكنولوجيا تصنيع السيارات والمعدات إلى العالم. 

 

وحتى الآن، قامت شيري بتصدير سياراتها إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة، وأنشأت عشرة مصانع في الخارج، وأكثر من 1500 تاجر ومنافذ خدمة في الخارج، مع ما يقرب من 9.8 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، لتحتل المرتبة الأولى في عدد سيارات الركاب المصدرة من الصين لمدة 18 عاما متتالية.

إدارة الجودة اهتزاز السيارة الاقتصادي الوكالة الكورية كوريا الجنوبية المركز الأول تحسين الجودة المؤتمر الدولي السادس شيري الولايات المتحدة

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