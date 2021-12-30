قبل طلاقها من أحمد الفيشاوي | أعلنت الإصابة بمرض غامض.. وصفت محمد رمضان بـ نمبر زفت وان.. وهاجمت مسلسل يوسف الشريف

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما أعلنت ندى الكامل -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- طلاقها من زوجها الفنان أحمد الفيشاوي ، بعد 3 سنوات زواج شهدت العديد من المواقف المثيرة للجدل لها، ونرصدها في التقرير التالي.

تربط حزاء أحمد الفيشاوي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور وفيديوهات للفنان أحمد الفيشاوي خلال حضوره فعاليات الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط،، بحضور زوجته ندى الكامل.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور والفيديوهات يحاول اللحاق بوالده الفنان القدير فاروق الفيشاوي الذي سبقه بخطوات، بينما قامت ندى الكامل زوجة الفيشاوي الصغير باستيقافه من أجل ربط حذائه الذي حُل رباطه بسبب تسارع خطواته.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي حضر الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي بصحبة زوجته ندى الكامل، ووالده فاروق الفيشاوي.

مرض غامض

وقبل عامين، فاجأت ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوى متابعيها بإصابتها بمرض غامض، إذ كتبت على صفحتها على انستجرام قائلة: "كفاية بقى هموت خلاص، ومش عارفه لسه عندي إيه، كفاية بقي بجد، الله، تعبانة يارب، اسمع صوتي يارب، أرجوك أنا تعبانة ولا نوم فيه راحة ولا حتى وجع بيروح ساعة، ضعفت أوي وجسمي انهار، وعقليًا قربت أتدمر واتجنن، أرجوك اسمعني، حد يقول لي أعمل إيه".

واختتمت: "الحمدلله على نعمك يارب بس ولادي مش عاوزة أسيبهم، مش عاوزة أي حاجة تانية حد بيفتكرها إنها مفرحاني أو نعم كتير حد بيبص عليها، أنا مبقتش حتى بعرف اكل زي الناس.. الرحمة يا ناس".

أزمتها مع محمد رمضان

قبل عامين ، نشرت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على خبر سيارتها الفارهة مؤكدة أنها لا تحب فكرة الاستعراض وتهاجم محمد رمضان الذى دائما ما يحب أن يستعرض سياراته الفارهة.

وقالت ندى الكامل: «اني ضد فكرة الاستعراض ب حاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي.. اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك نمبر.... وانك .... حرام فيه ناس لما بنشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا»، وذلك فى إشارة للفنان محمد رمضان الذى يحب ان يستعرض دائما بسيارته كما أنه يطلق على نفسه نمبر وان.

وظهرت، زوجة الفيشاوي الصغير، في فيديو آخر، تخرج من سيارتها المرسيدس الفارهة، بينما يخرج صوت كاسيت السيارة، أغنية «جابوا سيرته» للنجمة أصالة نصري، وسرعان ما تفاعلت «ندى» مع الأغنية بوصلة رقص في الشارع.

وبعدها تراجعت زوجة أحمد الفيشاوي، عن إساءتها للفنان محمد رمضان، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا حول تعليقها الناري ضد «رمضان» دون مبرر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل.

في البداية قامت زوجة أحمد الفيشاوي، بتغيير صورة حسابها الشخصي على فيسبوك، ومن ثم قامت بحذف التعليق المسيء لـ محمد رمضان، وأنكرت إساءتها عبر منشور جديد، مستخدمة كلمات التبجيل والتقدير لـ «رمضان».

كتبت ندى الكامل في منشورها الأخير، قائلة: «محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمة جباره..وموهبة متفردة .. ورجل عصامي ..علي المستوي الشخصي انسان ذو خلق ..وهو صديق لـ زوجي..وشخصية متواضعة.. وانا مجبتش سيرة محمد في حاجه ولا كنت بحاول توجيه اي كلام مباشر او غير مباشر للاسطوره.لأن اللي بيكتب مش انا».

وتابعت زوجة الفيشاوي الصغير، قائلة: «مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم .. برجاء تحري الدقه قبل كتابة اي article و اتأكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان فيه impersonaters كتير ...وفيه كذا اكونت fake باسمي..ده راجل ربنا ادالوا حب للعربيات زي ما اي حد عنده شغف بحاجة...وانا مقدرش اسقط علي محمد لاني عندي نفس الشغف ده .ازاي أهاجمه؟».



هجومها على مسلسل يوسف الشريف

في العام الماضي، هاجمت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وكتبت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، "مسلسل النهاية.. يعني المصريين حرروا القدس!! وقاموا راحوا عاشوا فيها مكان اليهود وسكانها باختلاف الديانات والطوائف".



وأضافت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، "وكمان بيقولوا انهم حرروا القدس وطردوا منها اليهود ورجعوهم بلادهم الاصليه اللي هي اوروبا.. هو اللي كتب مكلفش نفسه ودور علي اصل اليهود منين؟ غلطات لا تغتفر.. ضحكتوا الناس علينا".



وأوضحت ندى كامل "والاهم بقي من كل ده الاستهانة بالعلم والتطور والرؤية المستقبلية للعلم والحوار في المسلسل لا يتسم بأي عقلانية.. عيب عليكوا الاستهانه بينا وبتاريخ الدول واصحابها وقاطنيها.. لو طردتوا اليهود ورجعتوهم بلادهم الأولى كان لابد الكاتب يراجع التاريخ كويس ويشوف أصول اليهود منين.. مش تقولوا رجعناهم بلادهم اوروبا".