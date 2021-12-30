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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود قصير ... رزان مغربي تخطف أنظار جمهوها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور جديدة لها.


وظهرت رزان مغربي، بأطلالة جذابة جريئة مرتدية  فستان قصير باللون الاسود " ما أثار إعجاب متابعيها.

و علقت علي الصورة قائلة : الفستان الأسود الصغير المفضل لدي. أود أن أعيش حتى اقتل بهذه الإطلالة .

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يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي مشاركتها في فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.


في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.

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