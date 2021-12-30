السفير الهندى يزور معابد أبو سمبل جنوب أسوان

قام إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، اليوم الخميس بزيارة معبد أبوسمبل جنوب أسوان فى جولة سياحية برفقة أسرته، للإطلاع على المعالم الأثرية والسياحية فى جنوب مصر، والاستمتاع بطقس أسوان الدافئ والمشمس.

وقدم الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل شرحاً وافياً للسفير الهندى والوفد المرافق له حول تاريخ إنشاء معابد أبوسمبل وحضارة الفراعنة وظاهرة تعامد الشمس الفريدة التى جسدها المصريون القدماء بمعبد رمسيس الثانى والتى تتكرر مرتين كل عام فقط، وكذلك جولة فى معبد نفارتارى.

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وقدم السفير الهندى شكره للقائمين على الآثار فى أبوسمبل، لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة والمعابد التى تم تشييدها فى مختلف مدن مصر، ثم سجل كلمة شكر فى دفتر كبار الزوار بمعبد أبوسمبل.

واستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، سفير الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة، وذلك فى إطار الاهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندى وزيارته لمعالم أسوان السياحية ولاسيما فى ظل كونها مشتى عالمى تشهد خلال الفترة الحالية اهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إستعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.

واستعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبرز المقومات الطبيعية والإقتصادية والإستثمارية والمحجرية التى تتمتع بها المحافظة ، فضلاً عن مختلف المشروعات التنموية المنفذة فيها، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب الهند الصديق لأسوان للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذى تمتاز به وخاصة فى القطاع السياحى ، ونوه إلى إمكانية عمل توءامة بين مدينة أسوان وأحدي المدن الهندية التي تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات إستثمارياً وسياحياً وثقافياً وعلمياً.

من جانبه عبر السفير الهندى عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافى وفنى كبير، وأشاد السفير الهندى بما تشهده أسوان من بانوراما التطوير والتجميل ، وهو ما يشجع على دعم وزيادة سبل التعاون في المجال السياحى والاقتصادى بين البلدين فى الفترة المقبلة.