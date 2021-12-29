عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: سنحافظ علي البانوراما الجمالية ومد التطوير والتجميل للشوارع الداخلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما شهده العالم والمصريين من أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإضاءات شكلت بانوراما جمالية وساحرة لمدينة أسوان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة الأسبوع الحالى سيستمر وسنعمل للحفاظ على ما تم إنجازه فى فترة وجيزة عقب إنهاء أعمال البنية التحتية بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى .

جاء ذلك خلال إجتماعه مع مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولى الأجهزة التنفيذية. 

كرمه الرئيس السيسي.. «يوسف ناصر» عاد من أمريكا ليشارك كأصغر متطوع بـ«حياة كريمة»

تستوعب 210 آلف نسمة..تعرف على مدينة أسوان الجديدة

عروس المشاتي.. أهم المعالم السياحية والأثرية للسائحين والزائرين في أسوان |إنفو جراف

فى 10 معلومات .. تعرف على مدينة أسوان الجديدة

بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على مصنع كيما 2 الجديد في أسوان

شكراً يا ريس .. رسائل أهالي أسوان للرئيس السيسى عقب إفتتاح المشروعات بها

لزيادة الحركة السياحية.. محافظ أسوان يستقبل السفير الهندي بمصر

قوافل غذائية لأهالي أسوان بالتعاون بين حياة كريمة وبنك الطعام ومصر للطيران

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لإظهار المحافظة بهذا المظهر المشرف والعمل ليل نهار بروح الفريق الواحد ما كان له أكبر الأثر فى إنجاح زيارة رئيس الجمهورية والتى كان لها صدى كبيرا داخل وخارج مصر ، وبالتالى ساهم فى الدعاية والتسويق السياحى والإستثمارى بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. 

ووجه المحافظ بضرورة البدء فى مد يد التطوير والتجميل للشوارع الداخلية والمناطق السكنية وخاصة طرق وشوارع المسلة الناقصة وشرق البندر والحدادين وكسر الحجر وكيما والسماد فور إنهاء أعمال إحلال وتجديد البنية الأساسية الجارية. 

وكلف أشرف عطية الجهات التنفيذية بتنفيذ أعمال الإضاءة والأشكال الجمالية للحدائق والميادين بباقى مراكز ومدن المحافظة ، على أن يتواكب ذلك مع إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى ليلة رأس السنة ، بالإضافة إلى تقديم العروض والفعاليات الفنية والثقافية ، موضحاً أن النجاح الحقيقى يتوقف على مدى رضاء المواطن  الأسوانى وتحسين البيئة المعيشية له والعمل على تنفيذ مطالبه وإحتياجاته الجماهيرية .

واستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة حيث يأتي ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض كافة المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية. 

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندى لزيارة معالم أسوان السياحية لكونها مشتى عالمى يشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إستعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

لزيادة الحركة السياحية.. محافظ أسوان يستقبل السفير الهندي بمصر

جامعة أسوان تنظم قافلة طبية في غرب سهيل بعد زيارة السيسي.. صور

تنفيذ 467 حكما و284 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

محافظ أسوان: الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لها العديد من المكتسبات

كرمه الرئيس السيسي.. «يوسف ناصر» عاد من أمريكا ليشارك كأصغر متطوع بـ«حياة كريمة»

تستوعب 210 آلف نسمة..تعرف على مدينة أسوان الجديدة

عروس المشاتي.. أهم المعالم السياحية والأثرية للسائحين والزائرين في أسوان |إنفو جراف

فى 10 معلومات .. تعرف على مدينة أسوان الجديدة

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة تكشف لغز اختفاء الدراجات البخارية بالمنزلة في الدقهلية.. شاهد

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

الصحة العالمية: 2022 سيكون العام الذي نضع فيه حدا لوباء كورونا

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس| فيديو

بعد عشرات القبلات على الملأ.. كيف انتهت قصة حب ندى الكامل وأحمد الفيشاوي؟

انطلاق معرض AUTUNE SHOW 2022 للسيارات والدراجات المعدلة ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

الصحة العالمية تتوقع انتهاء المرحلة الحرجة لـ كورونا في هذا الموعد

تنفيذا لقرار الرئيس السيسي..وزير التموين يعلن إعادة هيكلة منظومة الدعم في 2022

مفاجآت بالجملة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الأفريقية رسميا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

ماذا قال وزير التعليم عن استكمال منهج رابعة ابتدائي؟ .. فيديو

ثقافة العلوم والابتكار.. مبادرات تطوير منظومة التعليم العالى خلال7 سنوات.. فيديوجراف

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

قدمت كاملة أبو ذكرى وعز والمرسى.. سميرة محسن: اتجهت للإنتاج بسبب أفلام المقاولات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ