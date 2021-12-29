محافظ أسوان: سنحافظ علي البانوراما الجمالية ومد التطوير والتجميل للشوارع الداخلية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما شهده العالم والمصريين من أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإضاءات شكلت بانوراما جمالية وساحرة لمدينة أسوان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة الأسبوع الحالى سيستمر وسنعمل للحفاظ على ما تم إنجازه فى فترة وجيزة عقب إنهاء أعمال البنية التحتية بإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى .

جاء ذلك خلال إجتماعه مع مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسئولى الأجهزة التنفيذية.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لإظهار المحافظة بهذا المظهر المشرف والعمل ليل نهار بروح الفريق الواحد ما كان له أكبر الأثر فى إنجاح زيارة رئيس الجمهورية والتى كان لها صدى كبيرا داخل وخارج مصر ، وبالتالى ساهم فى الدعاية والتسويق السياحى والإستثمارى بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ووجه المحافظ بضرورة البدء فى مد يد التطوير والتجميل للشوارع الداخلية والمناطق السكنية وخاصة طرق وشوارع المسلة الناقصة وشرق البندر والحدادين وكسر الحجر وكيما والسماد فور إنهاء أعمال إحلال وتجديد البنية الأساسية الجارية.

وكلف أشرف عطية الجهات التنفيذية بتنفيذ أعمال الإضاءة والأشكال الجمالية للحدائق والميادين بباقى مراكز ومدن المحافظة ، على أن يتواكب ذلك مع إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى ليلة رأس السنة ، بالإضافة إلى تقديم العروض والفعاليات الفنية والثقافية ، موضحاً أن النجاح الحقيقى يتوقف على مدى رضاء المواطن الأسوانى وتحسين البيئة المعيشية له والعمل على تنفيذ مطالبه وإحتياجاته الجماهيرية .

واستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة حيث يأتي ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض كافة المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندى لزيارة معالم أسوان السياحية لكونها مشتى عالمى يشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل إستعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.