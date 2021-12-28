بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على مصنع كيما 2 الجديد في أسوان

لا تزال ملحمة العمل تتواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتي تمثلت في إقامة مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، ليصبح هو الشعار الذي تتخذه " الجمهورية الجديدة ".

ونبرز من خلال "صدى البلد" أحد أهم المشروعات والمتمثل في مشروع "مصنع كيما 2" والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 28/12/2021 بإفتتاحه ضمن سلسلة من المشروعات القومية الجديدة فى محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد".

وأكد العديد من أهالي أسوان، أن عروس المشاتي تشهد خلال الفترة الحالية جنى الثمار بدخول الكثير من المشروعات للخدمة، لتحقق عوائدها الإيجابية في القريب العاجل.

وقال محمود السيد بأن مصانع كيما منذ إنشائها بعد بناء السد العالي فى سبعينيات القرن الماضي بذرة تنمية كبرى فى أسوان حيث استطاع أن يخلق مجتمعات عمرانية جديدة توفر مساكن وخدمات ومرافق وغيرها من الخدمات المجتمعية الأخرى، وكانت مصانع كيما سبب فى طفرة عمرانية كبرى فى مختلف أنحاء منطقة كيما، وسيستمر كيما فى النماء لأسوان بالتزامن مع المصنع الجديد الذى يوفر بيئة نظيفة باستخدام أساليب وأجهزة متطورة.

وقدم أهالى أسوان شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على إهتمامه المتواصل بتنمية الصعيد، ومن بينه أسوان، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التى سيكون لها مردود إيجابى بكل تأكيد، فضلاً عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية" التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

هذا ويقع المصنع الجديد لكيما جنوب شرق مدينة أسوان، وفى الجهة الجنوبية من المصنع القديم الذى تم إنشاؤه بالتزامن مع بناء السد العالى خلال سبعينيات القرن الماضى، ويعد المصنع الجديد واحد من قلاع الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة ، نظراً لاستخدام معدات وآلات حديثة مواكبة للتطور التكنولوجى فى مجال الصناعات الكيماوية فى العالم.

هذا ويقام المشروع على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل مباشره وغير مباشرة في صعيد مصر، فيما تبلغ تكلفته الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف في حينه.

وعن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد فإنها تبلغ 1200 طن / يوم من الأمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا يصدر 45 % منها للأسواق الخارجية، بجانب 55 % للأسواق المحلية.

كما يهدف المشروع إلى إنتاج 1220 طن من الامونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يوميًا بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 الف طن/ سنويًا و300طن امونيا توجه الى المصنع القديم لإنتاج 120 الف طن/ سنويًا من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة،100 الف طن/ سنويًا من سماد نترات النشادر الأزوتي.

ويساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية، وتطبيق كافه الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة، فيما يقوم حالياً بالتصدير لقرابة الـ20 دولة حول العالم ما بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وافريقيا، حيث وفر المصنع الجديد نحو ألفين فرص عمل دائمة وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاءات، كما يساهم بشكل رئيسى من خلال توريد 51% من إنتاج مصانع " كيما" لوزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي تحديداً.

ويحقق مصنع كيما 2 نقلة غير مسبوقة فى صناعة الكيماويات بمصر لتساهم بدورها فى تحقيق مكاسب إقتصادية وإجتماعية عديدة تعود بالخير والوصول للتنمية الشاملة، كما يهدف المشروع أيضاً إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلًا من التحليل الكهربائي للمياه، ترشيدًا لاستهلاك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، والتوافق مع الاشتراطات البيئية، وتنمية الصعيد، وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.

مصنع كيما 2 بأسوان

مصنع كيما 2 بأسوان