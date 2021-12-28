فى 10 معلومات .. تعرف على مدينة أسوان الجديدة

مدينة أسوان الجديدة والتى أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء، تعد بمثابة مستقبل أسوان وتنمية عمرانية غير مسبوقة، كما تعد إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.

ويعرض "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن هذا المجتمع العمرانى والتنموي الجديد.

1- تضم أسوان الجديدة مشروع الإسكان الاجتماعى بإجمالى 6720 وحدة سكنية.

2- تشهد المدينة العديد من المشروعات الجارية منها مشروعات الشريط النهرى السياحى.

3- تبلغ مساحة الشريط النهرى الإجمالية 1050 فداناً.

4- والمرحلة الأولى من الشريط النهرى بمساحة 181 فداناً.

5 - وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا.

6- ومن ضمن المشروعات الممشى السياحى بطول 1500 متر.

7- ويضم الممشى مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

8- والممشى النيلي واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية.

9- والمكان متنزه ومتنفس لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسيسياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).

10- ومن المشروعات بأسوان الجديدة، المسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

هذا ولا تزال ملحمة العمل تتواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تمثلت في إقامة مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، ليصبح هو الشعار الذي تتخذه " الجمهورية الجديدة ".



ونبرز من خلال منصة " صدى البلد " أحد أهم المشروعات والمتمثل في مشروع " مصنع كيما 2 " والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 28/12/2021 بإفتتاحه ضمن سلسلة من المشروعات القومية الجديدة فى محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد".

وأكد العديد من أهالي أسوان على أن عروس المشاتي تشهد خلال الفترة الحالية جنى الثمار بدخول الكثير من المشروعات للخدمة، لتحقق عوائدها الإيجابية في القريب العاجل.

وقال محمود السيد بأن مصانع كيما منذ إنشائها بعد بناء السد العالى فى سبعينيات القرن الماضى بذرة تنمية كبرى فى أسوان حيث إستطاع أن يخلق مجتمعات عمرانية جديدة توفر مساكن وخدمات ومرافق وغيرها من الخدمات المجتمعية الأخرى، وكانت مصانع كيما سبب فى طفرة عمرانية كبرى فى مختلف أنحاء منطقة كيما، وسيستمر كيما فى النماء لأسوان بالتزامن مع المصنع الجديد الذى يوفر بيئة نظيفة باستخدام أساليب وأجهزة متطورة.