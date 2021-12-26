المركز الثقافي الإفريقي بأسوان يستقبل وفد قطار الشباب في الموسم الجديد

استقبل المركز الثقافى الإفريقى بأسوان " متحف النيل الوثائقى سابقاً " وفد قطار الشباب للموسم الجديد بمشاركة 246 من الفتيات من مختلف المحافظات "القاهرة والجيزة والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ".

ومن جانبها أوضحت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الأفريقي بأن الفتيات استمعن للشرح المفصل عن قاعات المركز ومقتنياته المختلفة والتعرف على رسالته وأهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل، وفى نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المركز المختلفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن المركز الثقافى الأفريقى بمدينة أسوان، هو صرح حضارى وثقافى يربط بين مصر والدول الأفريقية بأكملها ليكون مركز وثائقى لحفظ المقتنيات التاريخية والحضارية الخاصة بالدول الأفريقية، وبذلك يمثل مظلة للتعاون والتنمية لكافة الشعوب الأفريقية.

وتم افتتاح المركز الثقافى الأفريقى يوم الأحد 10 يناير 2016 تحت مسمى متحف النيل إلا أنه تم تغيير المسمى إلى المركز الثقافى الأفريقى فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى عقب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

ويضم المركز قاعة إقليم شرق وشمال أفريقيا وقاعة إقليم وسط أفريقيا وقاعة إقليم غرب افريقيا وقاعة إقليم جنوب أفريقيا وبعض المقتنيات الأفريقية الخاصة بهذه القاعات الأربعة، بالإضافة إلى قاعة أحواض النهر ومركز المعلومات والوثائق والمسرح المكشوف وساحة الأنشطة الرياضية والملاعب والبازارات، وغير ذلك.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية ضمن مشروع متكامل لإدخال خدمة الصرف الصحى لقرى ونجوع أبو الريش والأعقاب يثلج صدور أهالى هذه القرى ، ويعكس إهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

ولفت أشرف عطية إلى أن إدراج قرى مركز أسوان ضمن مبادرة " حياة كريمة " سيعمل على تلبية مطالب وإحتياجات الألاف من الأسر سواء بإدخال المرافق العامة أو تحسين جودة الخدمات الجماهيرية بمختلف قطاعات العمل العام ، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والصحة والتعليم وغيرها .