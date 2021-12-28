بالأسماء.. السيسي يكرم عددا من النماذج المشرفة خلال احتفالية أسوان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم عدد من النماذج المشرفة خلال احتفالية أسوان.

وتم تكريم كل من:

- الراحل اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة أسوان ويتسلم الجائزة أولاده والذى كان له مجموعة من النماذج المشرفة فى مبادرة حياة كريمة.

- يوسف ناصر فؤاد أصغر متطوع فى مبادرة حياة كريمة، ومن أكثر المتطوعين تواجدًا.

- الدكتور أحمد عواد جمعة مهندس معماري، قام بتصميم ساحة درة النيل المواجهة لـ مبنى محافظة أسوان، و بتطوير كورنيش النيل بأسوان.

- فريقة الجامعة الألمانية صاحب مشروع الهوية البصرية الجديد، لمحافظات مصر بالشراكة من الهيئات الهندسية.

- المهندس محمود يوسف رئيس إحدى الشركات الموجودة فى أسوان وقام بعمل مشروعات كثيرة مع المحافظة.

- المهندس علاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

-المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة تنمية أسوان الجديدة.

- الدكتور أحمد عبد المنعم مستشار المحافظ للسياحة و الآثار و الهوية البصرية، و المشرف على مشروعات تطوير أسوان.