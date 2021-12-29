قوافل غذائية لأهالي أسوان بالتعاون بين حياة كريمة وبنك الطعام ومصر للطيران

استجابةً لنداء أهالى أسوان وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسلت مؤسسة حياة كريمة طائرة مُحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية علي المواطنين الأكثر احتياجاً بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والشركة الوطنية مصر للطيران.

توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع المواد الغذائية علي الأهالي، وعلي الفور قامت فرق الرصد الميداني والمتطوعون بالمؤسسة بالاستعداد أمام مطار أسوان الدولي لاستلام القافلة المُرسلة للأهالي، ووصلت القافلة مُحملة بخمسة آلاف كرتونة ( أكثر من ٥٠ طنا من المواد الغذائية الجافة)، وذلك لتوزيعها بمختلف قري محافظة أسوان الأكثر احتياجاً، حيث تم تخصيص ٢٠٠٠ كرتونة لتوزيعها علي أهالي قرية غرب سهيل، و٣٠٠٠ كرتونة على قرى (هيصا، عواض، تنقار، سهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحرى وقبلى، الشلال، نجع المحطة، السد العالي شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة) وغيرها من قري محافظة أسوان.

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم في كل محافظات الجمهورية، كما يأتي أيضا في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، في إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية.

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