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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كرمه الرئيس السيسي.. «يوسف ناصر» عاد من أمريكا ليشارك كأصغر متطوع بـ«حياة كريمة»

يوسف ناصر كرمه الرئيس
يوسف ناصر كرمه الرئيس السيسي في حفل ختام أسبوع الصعيد بمدينة

قال يوسف ناصر فؤاد أصغر متطوع في المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" إنه يبلغ من العمر17عاماً وهو من محافظة أسوان، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء بتكريمه ضمن مجموعة من النماذج المشرفة بالمحافظة في الحفل الذي أقيم عقب افتتاحه لمدينة أسوان الجديدة. 

وأشار يوسف ناصر إلى أن فكرة المشاركة في مبادرة حياة كريمة، جاءت له عندما سافر إلى منحة يستقر فيها لمدة عام بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه شارك في أعمال تطوعية كثيرة، فقرر أنه عندما يعود سيتطوع ضمن شباب المبادرة الرئاسية.  

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وأضاف يوسف أنه عندما عاد قرر أن يتطوع بالمبادرة حيث تواصل مع أكثر من شخص، وتمكن من التواصل مع منسق مبادرة حياة كريمة، ويومي في حياة كريمة أرتدي الزي الخاص بالمبادرة وأشارك في العمل، سواء بتوزيع قوافل غذائية أو طبية أو حصر للمنازل المتضررة. 

 

وأوضح أنه يقوم بالتواجد بشكل مستمر ضمن المبادرة، ويحب العمل ضمن المبادرة، لأنه يشعر بأنه يقوم بعمل خيري، وأما عن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الرئيس يرى من يعمل ويجتهد، وماذا يعمل. 

 

وكان قد قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من النماذج المضيئة على هامش احتفالية ختام "أسبوع الصعيد" بالمسرح الروماني بمحافظة أسوان.

 

وشمل التكريم، إهداء درع لروح الراحل اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والذى كان له العديد من الإنجازات والإشراف على عدة مشروعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع بمبادرة حياة كريمة، وهو من أكثر المتطوعين التزاما وتواجدا، والمهندس أحمد عواد، والذى ساهم في تطوير كورنيش النيل بأسوان، وفريق الجامعة الألمانية، صاحب مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والمهندس يوسف محمود رئيس إحدى شركات المقاولات، وعلاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة، والدكتور أحمد عبد المنعم مستشار محافظ أسوان، والذي شارك في مشروع الهوية البصرية وعدد من مشروعات أسوان.

 

وكانت قد أعدت محافظة أسوان " إنفوجراف " بعنوان " تنورنا في أسوان..  عروس المشاتي..  2022 " لتعريف السائحين والزائرين بأبرز المعالم السياحية والمناطق الأثرية. 

 

وتعد أسوان عروس النيل الزاهية على أرضها تعانق الإنسان والنيل وبسحرها كانت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات والفنون لتصبح منارة للإشعاع التنويرى والثقافى بعبقرية المكان التى تجمع بين الطبيعة الخلابة والمعابد والمتاحف والمساجد والكنائس مع عبقرية الإنسان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السيسي اخبار المحافظات

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