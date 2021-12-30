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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الإسماعيلي .. جلسة فنية من خوان براون.. وإجازة سريعة لـ صحراوى

الاسماعيلي
الاسماعيلي

عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إجتماعًا مطولًا مع لاعبيه بمقر فندق الإقامة بالنادى، وطالبهم بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية من أجل إسعاد الجماهير.

جاء ذلك قبل المران الجماعى الذى خاضه عصر – الخميس – على ملعبه، فى إطار استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية فى يناير المقبل.

وركز ” بروان ” على بعض الجمل الفنية والتكتيكية منها رفع دقة التسديد على المرمى من مسافات بعيدة بجانب إيقاف المران أكثر من مرة لشرح بعض الأخطاء.

وانتهى المران بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وشهدت كل مجموعة التدريب على التحرك بدون كرة وسرعة الاستلام والتسلم وإنهاء الهجمات على المرمى بشكل إيجابى.

وحضر التدريب حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية ومحمود حسن عضو اللجنة وأحمد سمير فرج عضو لجنة التعاقدات بالنادى.

فى حين خاض عبد الرحمن مجدى والبوليفي كارميلو ألجاراناز تدريبات إضافية عقب نهاية المران، رغبة من الجهاز الفني بتنشيط الخط الأمامي للفريق بتدريبات مختلفة.

ويذكر أن مران اليوم شهد تواجد أشرف خضر بعد أن قام مسئولى الإسماعيلى بتعيينه صباح الخميس كمدربًا عامًا وقائم بأعمال مدير الكرة.

إجازة سريعة لـ " صحراوى "

وغادر التونسى مروان صحراوى مدافع الإسماعيلى، مطار القاهرة الدولى فى الساعات الماضية للعودة إلى بلاده لإقامة حفل خطوبته.

يأتى ذلك بعد أن وافق مسئولو الدراويش على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان بروان لمغادرة اللاعب.

وسيعود اللاعب من تونس فى الأسبوع المقبل لإستكمال برنامج الفريق إستعدادًا للمشاركة فى كأس الرابطة، المزمع إنطلاقه يناير القادم.

الجهاز الفنى للإسماعيلى خوان براون حمادة المصري أحمد سمير فرج عبد الرحمن مجدي كارميلو الجاراناز مروان صحراوي

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