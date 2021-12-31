محمد عدوية: بابا صوته مختلف ومن الصعب أن يصل إليه أحد رغم محاولات تقليده

حل الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية ضيفين علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر.

وقال محمد عدوية خلال حواره مع شريف عامر، إن والده الصديق المقرب له كما أنه قريب كثيراً من أحفاده، لافتا إلي أنه يعرض عليه كافة الأعمال الفنية المعروضة عليه لكي يأخذ رأيه قبل الموافقة على أي عمل.

وأشار محمد إلي أن والده المطرب أحمد عدوية له نوع ولون غنائي خاص به وليس له بديل قائلا : "عدوية ماحدش يجي جنبه".

وأكمل محمد عدوية متحدثا عن والده،:"بابا صوته مختلف ومن الصعب أن يصل إليه أحد رغم محاولات تقليده".