مصرع شخص وإصابة ٣ في حادث تصادم سيارة وتوك توك بطريق الاسماعيلية بورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب ٣ آخرين في تصادم سيارة وتوك توك بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك مع رصيف بمحور ٣٠ يونيو اتجاه بورسعيد بجوار محطة الوطنية.



علي الفور، وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث الي اقرب مستشفي لتلقي العلاج.





أسفر الحادث عن إصابة احمد يحيي الجلاد، احمد ابراهيم فاروق، احمد محمد سمير، ووفاة شخص مجهول الهوية.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.