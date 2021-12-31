إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس فى تمام الساعة 2345 نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1012 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 1.5 الي 2.5متر والرؤية 8 كم وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .



وشدد اللواء أح مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .