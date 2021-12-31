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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتيل و4 مصابين.. أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة بسبب خلافات عائلية بمصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة بسبب خلافات عائلية.

 

 تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم.

 

 بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما كلاً من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم ) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، وإثنان منهم مصابان بجروح ، طرف ثان (شخصان – ربة منزل ، وجميعهم مقيمين بذات العنوان) مصابان بجروح وكسور بالجسم.

 

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب ، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتى أودت بحياة أحدهم.

 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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