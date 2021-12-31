مدير معبد الكرنك: نفسنا اتفتحت بعد احتفالية طريق الكباش ونترقب اكتشافات جديدة.. فيديو

قال عبد الخالق عبد الحميد، مدير منطقة الكرنك، إنه الآن يتم عمل ترميم في أكبر صالة أعمدة في العالم كله ،مضيفًا:"بعد احتفالية طريق الكباش، نفسنا اتفتحت، وجار ترميم أكبر صالة أعمدة في العالم، حيث يوجد 134 عمودا بصالة أمنحتب الثالث وسيتي الأول".

وأضاف عبد الخالق عبد الحميد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن رئيس الوزراء زار معرض الكرنك أكثر من مرة ووجه بإزالة كل الأتربة الموجودة بالصالة، وجاري العمل حاليا في 62 عمودا بالصالة، وهناك توجيهات باستكمال ترميم كل الصالة لتكون في أبهى صورها، وسيتم افتتاحها قريبا.





وأكد، أنه جار ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني وهذا الملك ليس له تماثيل كثيرة في مصر.



واستطرد :"الآثار والسياحة المصرية تعيش في أزهى عصورها، ونترقب العديد من الاكتشافات سنشاهدها قريبًا في 2022، واكتشفنا في وقت سابق 7 رؤوس كباش بالإضافة للكوبرا وهي رمز من رموز الحماية في العصر القديم".



